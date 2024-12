S.A. 17 febbraio 2022 Nuovo bus elettrico a Cagliari Si tratta di un nuovo modello di autobus da 6 metri totalmente elettrico con il sistema pantografo, della casa costruttrice italiana Rampini



CAGLIARI - E' stato presentato oggi il primo dei 7 autobus elettrici con pantografo (ricarica elettrica attraverso linea filoviaria bifilare) che si aggiunge ai 3 con ricarica (ricarica elettrica notturna con plug-in,

ossia con cavo elettrico). In tutto la flotta sarà dotata di 10 mezzi elettrici corti da 6 metri: oltre ai 3 già in linea, 4 saranno inseriti sulle linee 10 di Cagliari e 3 sulla linea 40 a Quartu Sant’Elena.



«Presentiamo oggi il nuovo modello di autobus da 6 metri totalmente elettrico con il sistema pantografo, della casa costruttrice italiana Rampini, primo autobus in Europa di queste dimensioni dotato della nuova tecnologia pantografo con ricarica in linea filoviaria – dichiara Carlo Andrea Arba Presidente di CTM SpA. Sono in arrivo altri 6 mezzi sempre con il sistema pantografo che entreranno cadenzati in servizio dopo l’immatricolazione e l’allestimento».



E' in programma la complessiva trasformazione della flotta con mezzi elettrici di nuova generazione che porterà alla sostituzione graduale di tutti gli autobus. Nella nostra flotta composta da 271 mezzi ci sono 32 filobus elettrici, 3 autobus elettrici corti da 6 metri ai quali si aggiungeranno altri 7 autobus con pantografo. Circa il 20% della

flotta sarà già da oggi elettrica e continueremo su questa strada.

I nuovi mezzi viaggeranno sulla linea 10 a Cagliari e la linea 40,

una circolare di Quartu Sant’Elena.