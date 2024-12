S.A. 20 febbraio 2022 Torres - Cynthialbalonga 1-2 Nel campionato di Serie D di calcio, i rossoblù perdono in casa in una partita condizionata dalle decisioni arbitrali con ben tre cartellini rossi per i sassaresi



SASSARI - Vince il Cynthialbalonga (1-2) in casa della Torres in una partita condizionata dalle decisioni arbitrali con ben tre cartellini rossi per i giocatori rossoblù. Il redivivo Cynthialbalonga conferma le attese del pre campionato e si conferma mina vagante a caccia dei playoff. Lo conferma (anche) il recente successo sulla capolista e corazzata Giugliano, vittima eccellente di un team che ha qualità e ambizione per fare male. La Torres reduce dal pari di Cassino è sempre lì, al secondo posto di una classifica che pian piano sta separando parte destra e sinistra, e quasi circoscrive a pochissimi eletti la zona playoff: zona fondamentale da presidiare e da mantenere, in prospettiva e prescindere da quel che sarà o potrà essere. Gli infortuni non sono alibi, ma sono voci da ascrivere a bilancio. Mister Alfonso Greco di recente ha dovuto ridisegnare più volte il suo undici, non ultima la gara odierna. Out Alessandro Gurini (in recupero), e out anche Francesco Rossi (squalifica). In campo a destra va Massimiliano Mignogna. Torna al centro ella difesa Paolo DAmetto, non ancora al topina pronto a rispondere presente al fianco di Lorenzo Ferrante. In panchina Nicolò Antonelli, acciaccato ma presente. Attacco affidato al solito tandem Gigi Scotto - Adam Diakite.



Pier del fischio di iniziò capitan Gigi Scotto consegna un mazzo di fiori al figlio di Costanzo Dettori, amatissimo ex Torres da sempre legato alla società rossoblù, in affettuoso ricordo e memoria. Al 2’ l’ex Sassari Latte Dolce Roberti tenta la conclusione da fuori ma calcia a giro e debole, Alessio Salvato in presa sicura senza il minimo patema. Al 4’ Alessandro si invola verso la porta: Alessio Salvato retrocede per tentare di coprire poi mentre l’attaccante tenta di dribblarlo il numero uno rossoblù ci mette lo zampino, per l’arbitro l’intervento è pulito e l’occasionassimo avversaria sfuma. Al 7’ arriva la risposta torresi: traversone e colpo di testa di Gigi Scotto: Tocci in tuffo dice no al vantaggio sassarese. Il Cynthialbalonga è bravo a sfruttare le ripartenze e in velocità e bruto cliente da contropiede. Torres che deve mantenere dritta la barra e ferma la concentrazione, perchè gli ospiti sono determinati e forti e sanno approfittare degli spazi e delle occasioni. Al 12’ Adam Diakite gira verso la porta: Tocci si allunga e con la mano manda in corner sopra la traversa. Sugli sviluppi ancora in numero 11 rossoblù di testa, palla a lato.



La Torres gioca e manovra bene. Mani sospetto in area avversaria. Gigi Scotto non arriva puntuale all’appuntamento con la sfera in area, poi Daniele Bianchi: fiondata da fuori parata a terra da Tocci. Al 16 Massimiliano Mignogna si incunea in area: il tiro incrocio troppo, ma la Torres c’è e fa sentire la sua presenza. I sassaresi battono tee calci d’angolo di fila. Ora è un vero piccolo assedio. L’iniziativa di Roberti si stoppa sulla solida volontà di Massimiliano Mignogna. Gara molto spezzettata in questa fase. Santoni trattiene platealmente e reiteratamente Adam Diakite: ammonito. La Torres colleziona ancora calci d’angolo. Al 36’ sventola paurosa di Maro Piredda: Tocci, miracolo, salva di pugno. Giallo a Massimiliano Mignogna. La gara è vivace, ma il risultato non si sblocca. Due squadre molto forti, una che prova a scardinare un fortino. L’altra che tenta di difenderlo ad ogni costo. Al 46’ il Cynthialbalonga parte in contropiede: micidiale la combinazione che porta Roberti al tiro che batte Alessio Salvato per l’1-0. Punizione eccessiva per un team che aveva più volte sfiorato il vantaggio, senza però mai centrarlo. Dopo due minuti di recupero si torna negli spogliatoi sul punteggio di 1-0 per gli ospiti.



Via al secondo tempo. Torres che prova a riorganizzarsi, Cynthialbalnga che rallenta e gioca di ripartenza. All’8 st Kujabi calcia da fuori: tocca Tocci, è angolo, ma soprattutto è un segnale che deve rimettere la squadra sui binari della coscia al pareggio. E al successo. Al 10’ st Luis Mudai tenta la conclusione e impegna seriamente Tocci: Torres viva, Cynthia solida. Giallo per Di Cairano. Punizione dalla lunghissima distanza. Mister Alfonso Greco butta in mischia Alessandro Masala e Davide Sabatini. Ammonizione a Luis Mukaj. Barbarossa sostituisce Bolo. Il Cynthia si difende co 10 giocatori dietro la linea della palla, difficile sfondare il muro a difesa dell’area avversaria. Dentro anche Francesco Ruocco ad alimentare ulteriormente il fuoco d’attacco torresino. Al 25’ è miracolo di Alessio Salvato che prima in controllo e poi in uscita ipotizza due avversari soli davanti a lui e salva la sua porta.



Un altro giallo per i gialli. Fuori Roberti per Nanni. Jacopo Turchet dà fiato a Luis Mukaj. Al 35’ Gigi Scotto tira verso la porta, la palla sfugge a Tocci, Lorenzo Ferrante è lì ma non impatta al meglio con il pallone e non centra la porta. Espulso Paolo Dametto per una segnalazione dell’assistente di gara. Giallo a Alessandro Masala. Ennesim ocalcio d’angolo per la Torres, ma nulla di fatto. Rosso anche Lorenzo Ferrante (43’ st): arbitraggio che ha perso il contatto con il match, decisione davvero eccessiva per un contrasto di gioco non certo da rosso diretto. Arrivano 6’ di recupero. Adam Diakite si incunea fra i centrali avversari e quasi gli riesce il colpo a effetto. Ancora un giallo per gli ospiti. La Torres in nove assalta l’area avversaria. Al 48’ coni giocatori sassaresi stremati, un contropiede porta Nanni al raddoppio. Momenti di tensione. Rosso a Nicolò Antonelli e al team manager Lello Mele e match rovinato in ogni sua istantanea. Daniele Bianchi segna la rete dell’1-2.