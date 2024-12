S.A. 22 febbraio 2022 Scappa dal posto di blocco: denunciato Notte di inseguimenti tra Sassari e dintorni. Un uomo non ha ottemperato all’alt intimato dagli agenti all’interno del centro di Sassari ed è scappato verso la 131 Carlo Felice fino a Pozzomaggiore dove ha speronato un´altra pattuglia



SASSARI - Nella notte di sabato durante un controllo della Polizia di Stato di Sassari un’autovettura non ha ottemperato all’alt intimato dagli agenti della locale Sezione Polizia Stradale, all’interno del centro di Sassari. L’autovettura ha proseguito sulla Strada Statale 131 Carlo Felice fino a Pozzomaggiore dove il conducente, dopo aver speronato l’altra pattuglia della Sezione di Sassari, è stato raggiunto dagli agenti del Distaccamento Polizia Stradale di Macomer che lo hanno denunciato a piede libero per il reato di resistenza a P.U. ai sensi dell’art. 337 c.p.. Lo spericolato guidatore dovrà anche rispondere dei danni riportati dall’autovettura di servizio.