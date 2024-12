S.A. 22 febbraio 2022 «Tasse locali, serve fondo da 500mila euro» Il consigliere comunale dell´Udc Christian Mulas plaude la presa di posizione dell´Amministrazione comunale algherese sul rilancio della Secal per la riscossione delle entrate comunali e indica la strada da seguire attraverso la creazione di un fondo ad hoc







Nella foto: Christian Mulas ALGHERO - Il consigliere comunale dell'Udc Christian Mulas plaude la presa di posizione dell'Amministrazione comunale algherese sul rilancio della Secal per la riscossione delle entrate comunali: «non possiamo non condividere le parole dell’Assessora al Bilancio Caria e del Sindaco Conoci: sull'invio delle ingiunzioni da parte della Step, la società incaricata dell'accertamento e riscossione coattiva dei tributi, connotata da una condotta perpetrata particolarmente aggressiva e violenta verso le imprese e cittadini algheresi che oggi stanno ancora vivendo il dramma dell’emergenza socio economica» le parole dell'esponente Scudocrociato.«Come poter raggiungere questo, non semplice, obiettivo?» si chiede Mulas che indica la strada: «oggi l’amministrazione ha un fondo di stanziamento di bilancio riconosciuto di 90mila euro per andare incontro agli utenti in difficoltà, ma vista l’emergenza non basta, per cui sarebbe opportuno creare un fondo straordinario di bilancio, rinunciando ad altre spese ed incrementando con l’istituzione di un contributo straordinario per almeno 500mila per finanziare la Tari e altri tributi locali che gli algheresi non riescono a pagare. In sostanza il Sindaco, l’assessora e la giunta si dovranno fare carico di farsi riconoscere il contributo economico straordinario dalla Regione previsto per questa finalità».Nella foto: Christian Mulas