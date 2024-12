Cor 24 febbraio 2022 Sterilizzazioni a Sennori: contributi Al via la campagna di sterilizzazione di cani e gatti. Il Comune eroga contributi ai proprietari. Il contributo è riservato ai residenti nel comune di Sennori che siano proprietari di uno o più cani dotati di microchip o uno o più gatti



SENNORI - Anche per il 2022 il Comune di Sennori, nell’ambito delle iniziative volte al contrasto del fenomeno del randagismo, avvia una campagna di sterilizzazione di cani e gatti di proprietà privata, che prevede l’erogazione di un contributo fino a 200 euro ai proprietari che faranno sterilizzare i loro animali. Il contributo è riservato ai residenti nel comune di Sennori che siano proprietari di uno o più cani dotati di microchip o uno o più gatti.



Le richieste possono essere presentate fino a lunedì 28 marzo 2022, entro le ore 11, sia per le domande depositate a mani presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Sennori, sia per quelle trasmesse in formato digitale all’indirizzo pec protocollo.sennori@pec.comunas.it.

Sono ammessi al contributo: privati cittadini con Isee familiare non superiore a 25.000 euro; allevatori proprietari di uno o più cani adibiti alla custodia di greggi; agricoltori proprietari di uno o più cani preposti alla guardia di fondi rurali; cacciatori proprietari di uno o più cani adibiti alla caccia.

Ognuno può presentare richieste al massimo per tre animali.



Il contributo riconosciuto ai proprietari di cani varia da un minimo di 100 a un massimo di 200 euro per animale, mentre per la sterilizzazione dei gatti l’importo dell’aiuto è compreso fra 80 e 100 euro. Cifre stabilite in base all’Isee. Le modalità per la presentazione delle richieste di contributo sono spiegate nell’avviso pubblico. Ulteriori informazioni possono essere richieste rivolgendosi agli uffici del Comando Polizia Locale, in via Rosa Gambella.