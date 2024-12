Cor 24 febbraio 2022 Riapre il parco di Baddimanna Da sabato sarà a disposizione il bar, gestito dalla ditta Marajà, aggiudicataria della concessione per 10 anni del “Servizio di gestione del Parco urbano di Baddimanna e delle strutture annesse” e a breve aprirà anche il ristorante



SASSARI - Da sabato 26 febbraio il parco di Baddimanna riapre alla città. Dopo anni di attesa, uno dei più grandi polmoni verdi di Sassari sarà frequentabile dalle 9 alle 17 fino alla fine di febbraio, per poi allungare l’orario, da marzo ad aprile, dalle 9 alle 20 e da maggio ad agosto fino alle 21. Da sabato sarà a disposizione il bar, gestito dalla ditta Marajà, aggiudicataria della concessione per 10 anni del “Servizio di gestione del Parco urbano di Baddimanna e delle strutture annesse” e a breve aprirà anche il ristorante.