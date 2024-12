Cor 26 febbraio 2022 Coi fondi Covid bagni nuovi per la scuola di via Cilea I bagni della scuola dell’infanzia e primaria di via Cilea sono stati completamente rifatti e messi così in sicurezza e a norma. Il settore Lavori pubblici del Comune di Sassari aveva richiesto e ottenuto dal ministero dell’Istruzione un contributo di 200mila euro



SASSARI - I bagni della scuola dell’infanzia e primaria di via Cilea sono stati completamente rifatti e messi così in sicurezza e a norma. Il settore Lavori pubblici del Comune di Sassari aveva richiesto e ottenuto dal ministero dell’Istruzione un contributo di 200mila euro (i cosiddetti “Fondi Covid”) per quei servizi igienici dell’istituto scolastico, che fino a quel momento non rispondevano alle prescrizioni di norma. Il Comune ha cofinanziato con 27.839,12 euro. I lavori sono stati affidati all’impresa GE.CO.MAR. Srl, sono partiti l’8 novembre e si sono conclusi a metà febbraio. Il cantiere ha portato alla completa revisione e rifunzionalizzazione dei bagni a servizio delle due sezioni della scuola dell’infanzia e nella totale riconfigurazione di tre blocchi bagno destinati alla scuola primaria. Il tutto attraverso la completa demolizione dei precedenti.