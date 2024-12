Cor 26 febbraio 2022 Alghero: incendio a San Marco I Vigili del fuoco del comando provinciale di Sassari sono intervenuti dalle ore 12 per un incendio alla macchia mediterranea in località San Marco ad Alghero. Dopo alcune ore è terminato l´intervento con la bonifica della zona interessata dall´evento



ALGHERO - Fuoco nel territorio algherese. Intorno alle ore 12 la sala operativa del Comando dei vigili del fuoco ha ricevuto una richiesta di intervento per un incendio di macchia mediterranea in zona industriale di San Marco ad Alghero. Inviata sul posto una squadra dal distaccamento di Alghero e una da Sassari che hanno arginato le fiamme che stavano interessando una azienda agricola. Dopo alcune ore è terminato l'intervento con la bonifica della zona interessata dall'evento.