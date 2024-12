Cor 3 marzo 2022 Agris presenta gli stalloni a Ozieri Saranno presentati alcuni tra i principali riproduttori in attività, alcuni di essi già confermati per le proprie produzioni, altri di nuova introduzione, oggi disponibili anche grazie ad una virtuosa collaborazione con operatori privati del Settore



OZIERI - Sabato 5 marzo (alle ore 11) presso le Scuderie “Su Padru” in Ozieri, il Servizio di Ricerca per le Produzioni Equine e Riproduzione dell’Agenzia Agris ha il piacere di presentare agli allevatori delle produzioni selezionate equine della Sardegna, i riproduttori che opereranno per la stagione di fecondazione 2022. Nell’occasione saranno presentati alcuni tra i principali riproduttori in attività, alcuni di essi già confermati per le proprie produzioni, altri di nuova introduzione, oggi disponibili anche grazie ad una virtuosa collaborazione con operatori privati del Settore.



Tra questi gli allevatori potranno conoscere ed ammirare per la linea corsa l’Anglo Arabo Carghese des Landes, baio francese classe 2003 che ha vinto 13 corse a 4 e 5 anni, e il Purosangue Inglese Anjaal, classe 2011 da Bahamian Bounty e Ballymore Celebre, vincitore della July Stakes Gr.2 sui 1200 metri.



Invece per la linea sportiva l’Anglo Arabo Nathan de la Tour, francese, classe 2001, cavallo che in carriera si è trovato a suo agio anche negli ostacoli a 145cm, e il Selle Français Old Chap Tame, di un anno più giovane. «Sono tutti riproduttori già testati portatori d’importanti correnti genetiche ed ottimi performer nelle proprie categorie e discipline» assicurano dall'Agris.