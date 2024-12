S.A. 4 marzo 2022 Romeo e Giulietta, tour in Sardegna Sullo sfondo di una Venezia cinquecentesca va in scena la più famosa storia d´amore di tutti i tempi: “Romeo e Giulietta - L´amore è saltimbanco” di Stivalaccio Teatro - Teatro Stabile del Veneto. Ecco le date



ALGHERO - Nel clima festoso del Carnevale, sullo sfondo di una Venezia cinquecentesca va in scena la più famosa storia d'amore di tutti i tempi: “Romeo e Giulietta - L'amore è saltimbanco” di Stivalaccio Teatro - Teatro Stabile del Veneto con drammaturgia e regia di Marco Zoppello, protagonista insieme con Anna De Franceschi e Michele Mori, in tournée nell'Isola sotto le insegne del CeDAC Sardegna, racconta le (dis)avventure di due artisti alle prese con il celebre dramma shakespeariano.



La pièce – in cartellone lunedì 7 marzo alle 21 all'Auditorium Comunale “Nelson Mandela” di Santa Teresa Gallura, martedì 8 marzo alle 21 al Teatro Comunale di San Gavino Monreale, mercoledì 9 marzo alle 21 al Padiglione Tamuli delle ex Caserme Mura di Macomer, giovedì 10 marzo alle 21 al Teatro del Carmine di Tempio Pausania e infine venerdì 11 marzo alle 21 al Cine/Teatro “Olbia” di Olbia - sposa un divertente gioco metateatrale con la tradizione della “commedia dell'arte”.



I saltimbanchi e ciarlatani Giulio Pasquati e Girolamo Salimbeni chiamati a rappresentare la tra tragedia di “Romeo e Giulietta” davanti a Enrico III di Valois, futuro re di Francia, affidano il ruolo della fanciulla, vittima innocente dell'odio tra due famiglie, all'avvenente Veronica Franco, poetessa e “honorata cortigiana” della Repubblica: lo spettacolo si trasforma in una “prova aperta” come nel “Sogno di una notte di mezza estate”, tra rimandi e citazioni dai capolavori di William Shakespeare per raccontare le umane passioni – come sottolinea il regista Marco Zoppello – «in una danza tra la Vita e la Morte, coltelli e veleni».