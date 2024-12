Cor 4 marzo 2022 Cercasi artisti per narrare la Sardegna La "Casa di Suoni e Racconti" avvia la ricerca di artisti da coinvolgere nei progetti “Significante - a fini Serrau” e “Sardignatelling - Quasi un Mondo di Suoni e Racconti”. Gli incontri si terranno il 5 e il 6 Marzo 2022 a Cagliari



CAGLIARI - Dopo i primi appuntamenti conclusi nel precedente fine settimana, la "Casa di Suoni e Racconti" organizza a Cagliari un secondo casting previsto per sabato 5 e domenica 6 marzo 2022, a partire dalle ore 16 a Cagliari, nella Sede Operativa dell’Associazione Culturale Tra Parola e Musica (Via Chiesa 20 - Pirri). Gli incontri si terranno esclusivamente su prenotazione. L’invito a partecipare è rivolto ad artisti di tutte le età, in maniera particolare anche ai giovani, per un eventuale coinvolgimento all’interno della rassegna di spettacolo dedicata alla letteratura sarda “Significante - a fini Serrau” e, conseguentemente, nel progetto europeo di taglio artistico “Sardignatelling - Quasi un Mondo di Suoni e Racconti”, finalizzato alla realizzazione di quattro live-tour all’estero e di otto dischi multimediali.



Queste le figure ricercate: Attrici e Attori; Attrici e Attori Sardofone/i Logudoresi e Campidanesi; Musiciste/i Tradizionali Sarde/i; Bassiste/i; Batteriste/i e Percussioniste/i; Video-Artiste/i. Per prenotare un colloquio dedicato i candidati potranno inviare un’unica mail all’indirizzo traparolaemusica@gmail.com contenente una breve presentazione e in allegato il curriculum vitae artistico e almeno una foto; sarà inoltre possibile aggiungere ulteriori materiali ritenuti utili per far conoscere il proprio percorso artistico. Gli incontri con gli Artisti saranno finalizzati inoltre ad un eventuale coinvolgimento negli altri progetti che compongono il programma che la Casa di Suoni e Racconti dovrà realizzare nel 2022: il festival fantamusicale Ucronie, la rassegna di cineconcerti Sinestesie e il progetto europeo di taglio artistico Blessedscape - Cresias De Sardigna.