Cor 8 marzo 2022 Nuoto: Alice e Salvatore brillano alle regionali I due atleti del Green Alghero fanno incetta di medaglie. Grande soddisfazione per Lorenzo Zicconi e per tutti i componenti della squadra, genitori compresi



ALGHERO - Brillano, ai Campionati regionali, Alice e Salvatore, sempre sul gradino più alto del podio. Sei ori, un argento, sei tempi validi per la partecipazione ai Campionati Italiani di Categoria, due primati regionali assoluti femminili. Tutto ciò firmato dagli atleti algheresi Alice Maggioni e Salvatore Ciancilla. Entrambi si migliorano in tutte le loro gare, mostrando, oltre ad una notevolissima carica agonistica, grandissime capacità tecniche.



Queste le loro medaglie: Alice, oro nei 50, 100 farfalla, 100 s.l. e per una falsa partenza un oro mancato nei 50 sl col tempo di 25.30”. Salvatore, oro nei 50, 100, 200 farfalla e argento nei 100 sl. Grande rammarico per la forzata assenza, causata da una fortissima otite di Carola Cucchi, che avrebbe senza dubbio incrementato il già cospicuo medagliere.



Grande soddisfazione per Lorenzo Zicconi e per tutti i componenti della squadra, genitori compresi, che seppure lontani, hanno fatto sentire la loro voce per sostenere i due giovani atleti. Un necessario, indispensabile ringraziamento all'allenatore Sandro Fiorentino e al Green Hotel che ospita gratuitamente la piccola, grande squadra di nuoto Algherese. Prossime gare per Alice e Salvatore a Riccione, Campionati Italiani dal 24 al 30 Marzo.