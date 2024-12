Cor 10 marzo 2022 A Sassari l´hub vaccini per i profughi ucraini Emergenza Ucraina. Apre l’hub vaccinale anti Covid per i profughi. Tutto pronto per fornire la vaccinazione da parte dell´Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari



SASSARI - L’Azienda ospedaliera universitaria di Sassari sarà in prima linea per la vaccinazione dei cittadini di nazionalità ucraina che sono arrivati negli ultimi giorni nel sassarese. Il centro Covid 19 di viale San Pietro è pronto ad accogliere le donne e i bambini provenienti dalle zone di guerra per la somministrazione delle dosi vaccinali. «Siamo pronti a somministrare ai profughi ucraini le dosi di vaccino anticovid secondo quanto disposto dalla Regione e seguendo le indicazioni delle autorità competenti» ha affermato Antonio Lorenzo Spano, il direttore generale dell’Aou sassarese.

Nell’ambito dell’emergenza connessa al conflitto in Ucraina e in previsione dell’aumento del flusso migratorio delle prossime settimane, sono stati attivati dei meccanismi di coordinamento a livello nazionale e regionale. «L’Aou di Sassari» – aggiunge Antonio Lorenzo Spano - «assicura la più ampia collaborazione per fornire supporto sanitario, nell’ambito del coordinamento regionale che è stato messo in campo per le grandi emergenze».