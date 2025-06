Cor 9:00 Caldo africano, allerta meteo Avviso di condizioni meteo avverse per alte temperature su tutto il nord Sardegna dalle ore 10 alle 20 di oggi, martedì 3 giugno. Le indicazioni della Protezione Civile regionale



ALGHERO - Ondata di caldo africano verso la Sardegna così il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile - Settore Meteo, lancia la prima allerta della stagione calda su tutto il Nord Sardegna per alte temperature, localmente «molto elevate» nelle zone più interne.



«Un campo di alta pressione si estende dall’Africa nord-occidentale fino all’Europa centro-orientale», si legge nel bollettino, «Nel corso della notte un nuovo sistema ciclonico di origine nordatlantica farà il suo ingresso sull'Europa nord-occidentale. La saccatura si approfondirà fino alla penisola iberica spostando il campo di alta pressione verso est». L’azione combinata di queste strutture bariche favorirà l’afflusso di aria calda di origine africana verso la Sardegna.



Si tratta della prima allerta della Protezione Civile regionale per la stagione stiva 2025. I consigli sono sempre i medesimi: proteggersi dal calore del sole, consumare pasti leggeri e mangiare molta frutta, bere adeguatamente evitando bevande alcoliche e caffeina. Indossare abiti e cappelli leggeri e di colore chiaro ed evitare le fibre sintetiche.