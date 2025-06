Cor 8:20 «Piscina scoperta, obbiettivo raggiunto» Gianpiero Occhioni, presidente della Commissione Consiliare Permanente Lavori Pubblici, ringrazia la struttura comunale e l´assessore per i lavori realizzati nell´impianto di Maria Pia



ALGHERO - «Durante il soprallugo dello scorso 19 febbraio della commissione lavori pubblici, che mi onoro di presiedere, avevamo constatato la possibilità di poter riaprire la piscina scoperta per la stagione estiva, e oggi obiettivo si è concretizzato» questo il commento di Gianpiero Occhioni, presidente della Commissione Consiliare Permanente Lavori Pubblici. L'impianto natatorio all'aperto ha subito importanti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e ora è pronto per essere goduto dalla comunità tutta. L'esponente di AVS aggiunge «doverosi ringraziamenti all’Assessore Lavori Pubblici Francesco Marinaro, sempre presente duranti i lavori della Commissione, al servizio manutenzioni del Comune di Alghero e al RUP del procedimento Franco Cherchi». Il Presidente Occhioni, da uomo di sport, infine sottolinea l'importanza del lavoro di squadra: «grandi e piccoli obiettivi si raggiungono solo se commissione, assessore e macchina amministrativa lavorano in sinergia come sta accadendo».



Nella foto: Gianpiero Occhioni, presidente della Commissione Consiliare Permanente Lavori Pubblici