Cor 10:25 «Piscina, squilli di tromba contro la crisi» Così Forza Italia Alghero: Maggioranza immobile in tempo di crisi: le celebrazioni solenni per la riapertura della piscina scoperta servono soltanto per velare la drammatica situazione algherese



ALGHERO - «Con i soliti squilli di tromba e rulli di tamburi la Giunta Cacciotto annuncia un fatto a cui per fortuna assistiamo ogni anno: la riapertura al pubblico della piscina scoperta realizzata dalla Giunta Tedde nel 2007 con un investimento di 2.800.000 euro. Una celebrazione che non nasconde la crisi di identità in cui si dibatte la coalizione dopo il passaggio di Cacciotto e sodali ad AVS. Un passaggio che non costituisce una mutazione, ma la semplice certificazione del corredo genetico del sindaco Cacciotto e di buona parte dei consiglieri eletti». Lo dichiarano Tedde, Caria, Peru, Bardino e Ansini del gruppo consiliare di Forza Italia Alghero.



«Oggi la coalizione si dibatte in una crisi pesante, anche favorita dalla dissoluzione del Campo largo a livello regionale e dalla sentenza del Tribunale di Cagliari che di fatto avvia il procedimento di decadenza della Presidente Todde e il ritorno alle urne. Quella forte "vis attrattiva" esercitata sulle forze moderate sarde dalla fortunosa vittoria del Campo largo alle regionali del 2014, si è trasformata in "vis repulsiva" a seguito della sentenza di condanna della Todde».



«Rimane un fatto: oggi è evidente che la coalizione che governa Alghero è al traino del duo di estrema sinistra Bonelli e Fratoianni. Cosa che mal si concilia con i valori espressi da alcuni consiglieri di maggioranza che giustamente non vogliono rinunciare alla loro identità. A margine, ma non troppo, la questione relativa allo stato di abbandono dell'ex cantiere della piscina coperta. Ci dica la Giunta Cacciotto se vuol realizzare la piscina coperta. Anche senza squilli di tromba e rulli di tamburi, se possibile» chiude Forza Italia.