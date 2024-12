S.A. 11 marzo 2022 Barbiere di Siviglia in tour in Sardegna "Il Barbiere di Siviglia" di Monica Casadei per Artemis Danza - sa bato 12 marzo nell´Isola a Carbonia, Lanusei, Tempio Pausania, Sassari e Macomer



CAGLIARI - Si ispira al capolavoro di Gioachino Rossini “Il Barbiere di Siviglia”, un avvincente “balletto d'azione” firmato dalla coreografa Monica Casadei per Artemis Danza incentrato sulla figura del brillante “factotum” capace di risolvere ogni intricata situazione con la sua inventiva in cartellone sabato 12 marzo alle 20.45 al Teatro Centrale di Carbonia, domenica 13 marzo alle 21 al Teatro “Tonio Dei” di Lanusei, lunedì 14 marzo alle 21 al Teatro del Carmine di Tempio Pausania, martedì 15 marzo alle 21 al Teatro Comunale di Sassari e infine mercoledì 16 marzo alle 21 nel Padiglione Tamuli delle ex Caserme Mura di Macomer sotto le insegne della Stagione di Danza 2021-2022 organizzata dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna.



Focus sul personaggio creato da Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais e fulcro della celebre opera buffa, dove favorisce gli incontri segreti tra Rosina e il Conte d'Almaviva e infine le nozze tra i due giovani innamorati, mandando a monte i piani del tutore della fanciulla: nella lettura di Monica Casadei, Figaro diventa «il prototipo dell’uomo di successo nel mondo di oggi: colui che riesce a soddisfare con efficacia, vivacità e savoir-faire le aspettative di una società che impone ogni giorno di raggiungere i propri obiettivi ottimizzando tempi ed energie».



“Il Barbiere di Siviglia” sulle note di Gioachino Rossini, con elaborazione musicale e brani originali di Luca Vianini e con i costumi dell'artista algherese Daniela Usai – dopo il debutto a Pesaro in occasione del centocinquant'anni dalla scomparsa del compositore, di nuovo in scena a 230 dalla sua nascita – evoca «un’atmosfera sospesa tra un passato-ombra e un presente lampeggiante e frenetico: l’immagine irraggiungibile di un uomo perfetto appare e scompare sotto gli occhi del pubblico per moltiplicarsi nei danzatori e nei loro virtuosismi tecnici».