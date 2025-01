Cor 15 marzo 2022 Il ricordo di Pasqual Gall: conferenza In programma domenica prossima il primo evento di una serie con cui la famiglia di Pasqual Gallo intende ricordare la figura del cantautore algherese nel centenario della nascita



ALGHERO - Domenica 20 marzo (alle ore 17) presso la Sala conferenze del Polisoccorso, in via Liguria, avrà luogo “En record de Pasqual Gall”, primo evento di una serie con cui la famiglia di Pasqual Gallo intende ricordare la figura del cantautore algherese nel centenario della nascita.



Nell’incontro, moderato dalla professoressa Luigina Cano, sarà ripercorsa la vita artistica di Pasqual grazie alle testimonianze di coloro che lo hanno conosciuto e che hanno collaborato con lui. Gli interventi saranno accompagnati dalle alunne e dagli alunni della classe 2 D della scuola primaria “Maria Immacolata” che eseguiranno alcuni brani del cantautore.



Nel mese di giugno ci sarà un secondo appuntamento, uno spettacolo musicale la cui direzione artistica è stata affidata al maestro Franco Cano. In questa occasione si prevede la partecipazione degli artisti che nel corso degli anni hanno interpretato le canzoni di Pasqual Gallo, degli alunni delle scuole primarie e dell’infanzia e si avvale della collaborazione di “Edicions de l’Alguer” che sta curando la stesura e la pubblicazione del “Canzoniere di Pasqual Gallo”.