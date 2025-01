S.A. 16 marzo 2022 Manuale di Storytelling, la presentazione ad Alghero Il Piccolo Manuale di Storytelling o del Raccontare con la Voce è uno strumento per capire e praticare l´arte della narrazione orale. Alla presentazione ci sarà l´autrice Enedina Sanna



ALGHERO - Giovedì 17 marzo, alle 18.30 nella Torre di San Giovanni - in largo San Francesco - ad Alghero, Enedina Sanna presenterà il Piccolo Manuale di Storytelling o del Raccontare con la Voce (Archivi del Sud Edizioni). L'appuntamento è curato dalla Libreria Cyrano libri vino svago e Archivi del Sud edizioni, in collaborazione con la Fondazione Alghero , l'Associazione Itinerandia e il festival Dall'altra parte del mare.



Il Piccolo Manuale di Storytelling o del Raccontare con la Voce è uno strumento per capire e praticare l'arte della narrazione orale, rivolto a tutte le persone che potrebbero avere piacere a raccontare delle storie e riguarda in particolare la narrazione di racconti popolari. «Abbiamo bisogno di narratori e narratrici di questo tempo, per ricucire i fili che ci legano alle generazioni passate e per tessere i legami tra le persone nelle comunità di oggi. Siamo tutte e tutti storytellers, non occorre aspettare di avere le rughe. Ma c'è un metodo e una disciplina. Raccontare è il modo più sicuro, duraturo ed ecologico di lasciare la nostra buona impronta sulla terra».



Enedina Sanna, dopo la laurea in Linguistica si è occupata di ricerche sulla narrativa di tradizione orale, ha realizzato progetti di restauro sonoro e digitalizzazione, organizzato seminari e laboratori, ideato e diretto festival e, dopo aver molto ascoltato, ha iniziato a sua volta a raccontare.



Nella foto: Enedina Sanna