S.A. 16 marzo 2022 Prima dei playoff Web Project vince ancora La formazione algherese vince tre a zero contro ASD Maresport di Castelsardo nell´undicesima gara del campionato regionale di pallavolo maschile di serie D. Mancano solo due partite prima dei play-off



ALGHERO - Undicesima gara del campionato regionale di pallavolo maschile di serie D per la Web Project Sottorete che vince tre a zero contro ASD Maresport di Castelsardo. Il primo set è giocato punto a punto, con entrambe le squadre che sbagliano tanto ma che alla fine vede prevalere con esperienza la Web Project Sottorete 25-22. Il secondo e terzo set si sono conclusi senza troppi problemi a favore degli algheresi che hanno dominato sulla compagine castellana rispettivamente 25-19 e 25-15. Degne di nota le prestazioni del capitano Massimo Castaldi con un alto quoziente punti. Il mister alterna gli alzatori e gli attaccanti per cercare di dosare forze visto che la Web Project Sottorete giocherà tre partite in una settimana. Ora mancano solo due partite prima degli agognati play-off, una di mercoledì 16 marzo e l’altra di sabato 19 marzo entrambe in casa.



Mondino Demartis si esprime così sulla gara della Web Project Sottorete: «Poteva andare anche meglio, soprattutto il primo set dove abbiamo regalato diversi punti all’avversario ed è stato combattuto fino alla fine. Gli altri invece sono andati meglio e abbiamo chiuso bene i set successivi. Siamo alla fine, manca poco, ma ce la faremo. Oggi abbiamo esordito con la nuova maglia, con nuovi colori e per questo ringraziamo gli sponsor che contribuiscono a far del bene a tutto il mondo della pallavolo algherese e sarda in generale». Di tutt’altro umore l’allenatore-giocatore dell’ASD Maresport la banda Salvatore Brandis: «La partita è andata male. Abbiamo tenuto punto a punto il primo set ma gli errori non ci hanno aiutato. Adesso rimaniamo al quinto posto, per i playoff sarà per l’anno prossimo».



Il coach Guido invece è soddisfatto: «Ho visto la reazione dei ragazzi nei momenti di difficoltà, speriamo di migliorare, soprattutto ai playoff. Ora mancano due partite, potremmo ancora arrivare primi o secondi che ci darebbe l’opportunità di affrontare la terza o la quarta dell’altro girone. Questo non vuol dire che siano più deboli, anzi sono delle belle squadre. Ora guardiamo con fiducia alle ultime gare e poi occhi e testa ai playoff». La Web Project Sottorete giocherà mercoledì 16 marzo alle 20 in casa nella palestra delle scuole medie “Maria Carta” di via Malta contro la ASD Punto Sassari Volley. Come di consueto la gara sarà visibile sulla pagina facebook della Polisportiva Sottorete.