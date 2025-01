Cor 18 marzo 2022 Entra nel tabacchi e sferra un pugno al titolare Aggressione ad Alghero per futili motivi. Il titolare dell´attività ha fatto ricorso alle cure mediche, mentre il cliente ha fatto perdere le sue tracce. L´uomo frugava nel cestino alla ricerca di gratta e vinci



ALGHERO - Scene di ordinaria follia nel tardo pomeriggio di giovedì ad Alghero, dove nel tabacchi ubicato all'angolo tra via XX Settembre e via Lo Frasso il titolare è stato aggredito da un cliente evidentemente particolare. L'uomo, dopo aver fatto ingresso nel negozio, ha cominciato a frugare all'interno del cestino dei rifiuti alla probabile ricerca di gratta e vinci. Il titolare lo ha dapprima allontanato e di tutta risposta ha subito un pugno al volto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Alghero e una ambulanza. Il gestore della tabaccheria per fortuna se l'è cavata con lievi lesioni mentre il cliente ha fatto perdere le sue tracce.