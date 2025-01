Cor 18 marzo 2022 DemoS, assemblea organizzativa a Elmas Sabato 19 e domenica 20 marzo 2022, a Elmas, presso il teatro comunale Maria Carta - via Grazia Deledda, si svolgerà l’Assemblea regionale programmatica e organizzativa di Demos- Democrazia Solidale Sardegna



ELMAS - Sabato 19 e domenica 20 marzo 2022, a Elmas, presso il teatro comunale Maria Carta - via Grazia Deledda, si svolgerà l’Assemblea regionale programmatica e organizzativa di Demos- Democrazia Solidale Sardegna dal tema: “La nostra Missione: una Sardegna moderna e solidale che costruisce il suo futuro di prosperità e giustizia sociale e ambientale.” Saranno presenti i massimi vertici nazionali e regionali del partito: Paolo Ciani, Coordinatore nazionale DemoS; Mario Giro, Presidente nazionale DemoS; Pietro Bartolo, Parlamentare europeo DemoS-PD; Elena Apollonio, Segretaria nazionale DemoS; Laura Caddeo Consigliera regionale DemoS.



Parteciperanno anche i massimi esponenti dei partiti del Centro Sinistra sardo e del Movimento 5 Stelle, esponenti del mondo associativo e delle forze politiche del fronte democratico, solidale e progressista. Dopo l’avvio dei lavori, nella mattinata di sabato, in cui si alterneranno gli interventi , nel pomeriggio del sabato e della mattinata di domenica, le attività saranno dedicate al dibattito interno, che sarà partecipato anche da rappresentanti del mondo associativo vicino a DemoS, in coerenza con tratti distintivi del partito: l’inclusione e l’apertura al dialogo. Nella tarda mattinata di domenica, dopo il dibattito, sarà posto in votazione a tutti i partecipanti (iscritti e simpatizzanti), un documento politico e programmatico.



È questo un appuntamento di estrema importanza, con cui DemoS Sardegna intende confermarsi come una forza politica sarda. Dopo tre lunghi anni di amministrazione sardo-leghista e due anni di pandemia, che hanno ulteriormente indebolito il tessuto della società sarda e allontanato ancor più le persone dalla politica, DemoS intende creare le premesse, attraverso un impegno comune con i partiti e la società civile, per costruire una nuova prospettiva per il futuro dell’isola.

In tal senso l’assemblea sarà anche l’occasione per illustrare pubblicamente le finalità del patto politico, recentemente sottoscritto da DemoS Sardegna e da Possibile, forza politica isolana, che si prefigge come obiettivo l’unità delle forze democratiche, progressiste, solidali, ambientaliste e autonomiste della Sardegna per incamminarla verso un futuro sostenibile, prospero e inclusivo e creare le premesse per un’alternativa di governo per l’isola.