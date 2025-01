Cor 18 marzo 2022 Giù le mani dai tavolini, proroga e nuove regole Pirisi ( Dem ), con i tavolini persi tre anni: video

ALGHERO - Richiesta più chiara non poteva esserci: proroga per l'estate 2022 del cosiddetto suolo Covid (il doppio rispetto a quello concedibile) e nuovo regolamento per il futuro, perché quello attuale considerato inattuabile e fin troppo discrezionale. Massimo Cadeddu e Alessandro Pesapane riuniscono al Quarter numerosi titolari di pubblici esercizi e formulano le proposte condivise con la categoria.







Ad ascoltare gli imprenditori il Sindaco di Alghero, accompagnato dall'assessore al Demanio Giovanna Caria. Mario Conoci nel suo intervento apre al dialogo con la categoria, assicura l’impegno dell’Amministrazione per andare incontro alle richieste in attesa delle nuove disposizioni governative, assicura un confronto ma chiede il rispetto delle regole, annunciando più controlli in previsione della stagione estiva ormai alle porte.