S.A. 23 marzo 2022 Teatro ragazzi: Odissea in tour nell´Isola Uno spettacolo immaginifico con figure e macchine di Antonio Panzuto e la voce recitante di Giancarlo Previati. Tappe a Macomer e Santa Teresa di Gallura



CAGLIARI - Viaggio verso Itaca, tra mille peripezie e incontri straordinari, con “Omero Odissea / Canto per oggetti e voce”: uno spettacolo immaginifico con figure e macchine di Antonio Panzuto e la voce recitante di Giancarlo Previati, disegno luci di Paolo Rodighero e suoni e regia di Alessandro Tognon (produzione TAM Teatromusica) in cartellone mercoledì 23 marzo alle 11.30 al Padiglione Tamuli delle ex Caserme Mura di Macomer e infine giovedì 24 marzo alle 18 all'Auditorium Comunale “Nelson Mandela” di Santa Teresa Gallura in un nuovo appuntamento con il Teatro per le Famiglie, sotto le insegne della Stagione di Teatro Ragazzi 2021-2022 del CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna con il patrocinio e il sostegno del MiC / Ministero della Cultura, della Regione Sardegna e dei Comuni aderenti al Circuito e con il contributo della Fondazione di Sardegna.



Sulla falsariga del celebre poema, rivivono sulla scena le storie di dèi ed eroi, tra il ricordo della Guerra di Troia, con il clangore delle armi e i duelli dei guerrieri, lo stratagemma del cavallo e la presa della città dopo dieci anni di assedio, poi la partenza delle navi e il desiderio di Ulisse e dei suoi compagni di far ritorno in patria, tra mille ostacoli: il condottiero greco giunto nella terra dei Feaci narra le sue disavventure e persuade il re Alcinoo a riportarlo sulla sua isola. Il racconto inizia in medias res quando Ulisse è “prigioniero” dell'amore di Calipso e si strugge di nostalgia per la sua terra lontana, mentre ad Itaca durante la sua assenza i Proci, rampolli dell'aristocrazia locale, hanno invaso la sua casa e trascorrono il tempo tra feste e banchetti, contendendosi la mano di Penelope, sua sposa, e insidiando il trono (e forse la vita) del figlio Telemaco.