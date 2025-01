S.A. 28 marzo 2022 Its, prorogati termini al 15 aprile L´Associazione ITS della Sardegna, alla luce di alcune difficoltà e necessità evidenziate dalle fondazioni ITS in merito all´avvio delle importanti attività, ha richiesto una proroga dei termini di avvio delle attività per consentire il positivo completamento delle azioni di selezione degli studenti



CAGLIARI - Prorogato al 15 aprile 2022 il termine per l'inizio dei percorsi di Istruzione e formazione Tecnica Superiore (ITS) per l’annualità 2021, inizialmente fissato al 20 marzo 2022. Dei ventiquattro percorsi finanziati – puntualizza l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Andrea Biancareddu, diciassette sono regolarmente iniziati nei termini previsti, tra i quali anche 3 percorsi cofinanziati con risorse dello Stato, avviati entro il 31 dicembre 2021 in adempimento alle normative nazionali del settore.



Altri sette percorsi hanno invece riscontrato difficoltà nella fase dell'orientamento. Questo è dovuto a molteplici cause, tra le quali la distribuzione dei percorsi in tutto il territorio regionale, al fine di favorire lo sviluppo di zone interne, nonché le difficoltà scaturite dalla necessità di informare i potenziali studenti nell'ambito di percorsi ad alta valenza occupazionale, innovativi e che vedono coinvolte imprese in grado di garantire un significativo ingresso nel mondo del lavoro.



L'Associazione ITS della Sardegna, alla luce di alcune difficoltà e necessità evidenziate dalle fondazioni ITS in merito all'avvio delle importanti attività, ha richiesto una proroga dei termini di avvio delle attività per consentire il positivo completamento delle azioni di selezione degli studenti.