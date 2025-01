Cor 26 marzo 2022 Premiati i super lettori di Porto Torres A margine della premiazione, le rappresentanti della giunta comunale hanno espresso l´esigenza di ampliare l´offerta della biblioteca, aprendo una sezione dedicata ai temi delle diversità e dell´inclusione, anche per venire incontro alle esigenze espresse dai lettori più giovani della città



PORTO TORRES - La biblioteca comunale premia i recordman turritani della lettura. Ieri pomeriggio, nella struttura di via Sassari si è svolta una piccola cerimonia per riconoscere la passione verso i libri di quelli che sono stati ribattezzati superlettori e superlettrici, cioè gli iscritti che hanno chiesto più volumi in prestito.



L'evento si inserisce nell'ambito della Giornata nazionale della promozione della lettura e ha visto la partecipazione dell'assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco e della vicesindaca Simona Fois. Nel corso dell'appuntamento, la biblioteca ha sottoscritto il patto per la lettura con la sezione turritana della Fidapa, una delle associazioni cittadine che ha voluto aderire a questa opportunità. Si tratta di una sottoscrizione che promuove in modo continuativo, trasversale e strutturato la lettura come prassi individuale e condivisa della comunità turritana. Il Patto vuole creare una rete cittadina per ideare e sostenere progetti condivisi che rendano la lettura un’abitudine sociale diffusa e un fattore di promozione del benessere individuale e sociale. La rete consentirà l'ottenimento del titolo di "Città che legge" e la possibilità di accedere finanziamenti ministeriali destinati a progetti di promozione della lettura.



A margine della premiazione, le rappresentanti della giunta comunale hanno espresso l'esigenza di ampliare l'offerta della biblioteca, aprendo una sezione dedicata ai temi delle diversità e dell'inclusione, anche per venire incontro alle esigenze espresse dai lettori più giovani della città.