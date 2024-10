S.A. 30 marzo 2022 La nouvelle danse a Sassari e Cagliari Tournée nell´Isola di "My Ladies Rock" del coreografo francese Jean-Claude Gallotta, pioniere della nouvelle danse, che rende omaggio alle artiste che hanno "rivoluzionato" la storia della musica del Novecento



SASSARI - Omaggio alle artiste che hanno scritto la storia della musica del Novecento con “My Ladies Rock” del coreografo francese Jean-Claude Gallotta, in cartellone – in prima regionale – venerdì 1 aprile alle 21 al Teatro Comunale di Sassari e poi sabato 2 aprile alle 20.30 (turno A) e domenica 3 aprile alle 18.30 (turno B) al Teatro Massimo di Cagliari sotto le insegne della Stagione di Danza 2021-2022 organizzata dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna.



Sulle note delle canzoni di Wanda Jackson, Brenda Lee, Marianne Faithfull, Siouxsie and the Banshees, Aretha Franklin, Nico, Lizzy Mercier Descloux, Laurie Anderson, Janis Joplin, Joan Baez, Nina Hagen, Betty Davis, Patti Smith, Tina Turner – oltre alle musiche di Benjamin Croizy e Strigall – si sviluppa un affascinante racconto per quadri, con la cifra di uno dei pionieri della “nouvelle danse” in cui si fondono eleganza e energia, rigore e libertà d'espressione.



«Le donne del Rock hanno fatto molto di più che portare un rinnovamento sul palcoscenico – si legge nelle note di presentazione – hanno scosso le società occidentali con rabbia e coraggio, facendo esplodere le costrizioni di genere ormai troppo strette, e permettendo così anche a gli uomini di giocare con la propria femminilità, da Mick Jagger a David Bowie, a Lou Reed». “My Ladies Rock” rievoca figure emblematiche – come Brenda Lee, Aretha Franklin, Janis Joplin, Patti Smith e le altre musiciste – protagoniste di una “rivoluzione” culturale e estetica, ma anche politica, capace di scardinare le regole e imporre una nuova visione incentrata sulla parità e sulla «battaglia per i diritti delle donne, ancora ben lontana dall’essersi conclusa».