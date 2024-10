Cor 2 aprile 2022 Parrocchie in campo per la famiglia Saladdino L´amministrazione comunale - che ha dialogato costantemente con i familiari delle vittime dell´aggressione avvenuta lo scorso 26 febbraio in via Principessa Giovanna - ha raccolto la disponibilità delle parrocchie cittadine per coordinare gli interventi di sostegno



PORTO TORRES - Si mette in moto la macchina della solidarietà a Porto Torres per sostenere la famiglia Saladdino, colpita tragicamente da due lutti e dalla necessità di far fronte al mantenimento di due bambini piccoli. L'amministrazione comunale - che ha dialogato costantemente con i familiari delle vittime dell'aggressione avvenuta lo scorso 26 febbraio in via Principessa Giovanna - ha raccolto la disponibilità delle parrocchie cittadine per coordinare gli interventi di sostegno. Don Michele Murgia, vicario coordinatore della Pastorale interparrocchiale, insieme agli altri i parroci cittadini don Salvatore Masia, don Gavino Sanna e don Boniface Da hanno dato la disponibilità a raccogliere offerte o altre forme di sostegno da devolvere alla famiglia. Chi volesse contribuire può rivolgersi a loro e fare una donazione specificando la destinazione. «Ringrazio la chiesa locale per questo ennesimo esempio di solidarietà - dichiara il sindaco Massimo Mulas - che si aggiunge a quello fornito dalle tante associazioni che si sono messe a disposizione per la medesima finalità. Per il momento privilegiamo questa strada, in attesa di attivare ulteriori forme di sostegno una volta che saranno definite alcune questioni burocratiche e legali. È la dimostrazione che anche nelle tragedie, Porto Torres sa stringersi intorno alle vittime come una vera famiglia».