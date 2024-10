Cor 2 aprile 2022 Canapa in Sardegna: tavolo consultivo È stato istituito il Tavolo tecnico consultivo regionale per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della cannabis sativa e della canapa industriale. Lo prevede un decreto firmato dall’assessore regionale dell’Agricoltura, Gabriella Murgia



CAGLIARI - È stato istituito il Tavolo tecnico consultivo regionale per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della cannabis sativa e della canapa industriale. Lo prevede un decreto firmato dall’assessore regionale dell’Agricoltura, Gabriella Murgia. «Questo nuovo organismo – spiega l’esponente della Giunta Solinas – contribuirà a mettere ordine a un comparto in crescita e con grandi potenzialità di sviluppo che aveva bisogno di regole certe. La produzione della canapa legale nei nostri territori, la sua trasformazione e la sua commercializzazione all’interno della più ampia filiera agroalimentare e agroindustriale, avranno anche effetti benefici per un’azione di contrasto al dissesto idrogeologico e per la bonifica dei terreni, oltre che grazie all’impiego nella bioedilizia e nella bioenergia.



Il Tavolo tecnico consultivo, presieduto dall’assessore dell’Agricoltura o da un suo delegato, è composto da rappresentanti di Laore, Agris, Sardegna Ricerche, Università degli Studi di Sassari, Università degli Studi di Cagliari, un rappresentante del Tavolo tecnico nazionale MIPAAF e da uno del N.I.P.A.A.F - Nucleo Carabinieri Forestali Regione Sardegna, un rappresentante della Procura della Repubblica di Cagliari, un rappresentante dell'assessorato regionale della Difesa dell'ambiente e uno dell’assessorato regionale della Sanità, un rappresentante per ciascuna organizzazione professionale di categoria e uno per Associazione di settore. La partecipazione alle riunioni del Tavolo tecnico consultivo è a titolo gratuito.