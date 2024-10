S.A. 4 aprile 2022 Anna Foglietta al Comunale di Sassari Tournée nell´Isola de "L´Attesa" di Remo Binosi con Anna Foglietta e Paola Minaccioni in cartellone martedì 5 aprile al Teatro Comunale di Sassari e da mercoledì 6 aprile a domenica 10 aprile al Teatro Massimo di Cagliari



CAGLIARI - Sbarca nell'Isola per la Stagione di Prosa 2021-2022 del CeDAC Sardegna “L'Attesa” di Remo Binosi con Anna Foglietta e Paola Minaccioni per la regia di Michela Cescon (produzione Teatro di Dioniso - Teatro Stabile del Veneto) in cartellone – in prima regionale - martedì 5 aprile alle 21 al Teatro Comunale di Sassari e da mercoledì 6 fino a domenica 10 aprile al Teatro Massimo di Cagliari (tutti i giorni da mercoledì a sabato alle 20.30 e la domenica alle 19): una pièce che affronta il tema della maternità e della condizione femminile in Italia – e in Europa- nel Settecento sullo sfondo delle avventure di Giacomo Casanova e dell'avvento dell'Illuminismo.



Incontro con le artiste per I Pomeriggi della Fondazione / Oltre la Scena: gli attori raccontano giovedì 7 aprile alle 17.30 alla Fondazione di Sardegna in via San Salvatore da Horta n.2 a Cagliari nell'ambito di Legger_ezza 2022 / Promozione della Lettura – coordina il giornalista Michele Pipia: una conversazione informale sullo spettacolo, sulle diverse questioni messe in luce dalla storia e sull'arte della recitazione (ingresso gratuito). In scena due donne, l'aristocratica Cornelia e la popolana Rosa, costrette a vivere in una sorta di clausura per nascondere una gravidanza: “L'Attesa” racconta attraverso il rapporto tra le protagoniste, tra meccanismi di potere e momenti di solidarietà, le severe regole e convenzioni della società affrontando temi come la differenza di classe e gli obblighi imposti dalla morale a fronte di una riflessione sul piacere e il peccato, l'amore e la morte, la seduzione e l'idea del male.



Un'opera di grande modernità, che indaga l'universo femminile, il diritto all'eguaglianza, la sorellanza e la libertà, riproposta, a quasi trent'anni dal fortunato debutto nella versione di Cristina Pezzoli con Maddalena Crippa e Elisabetta Pozzi (che si scambiavano ogni sera i ruoli), in un nuovo allestimento con scenografia di Dario Gessati, costumi di Giovanna Buzzi, disegno luci di Pasquale Mari e suono di Piergiorgio De Luca, accompagnato dalla pubblicazione del testo a cura de La nave di Teseo di Elisabetta Sgarbi.



Nella foto (di Fabio Lovino): Anna Foglietta