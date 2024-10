S.A. 8 aprile 2022 All´ex Mercato una fiera dei libri per ragazzi Dal 12 aprile torna ad Alghero il festival letterario "Dall´altra parte del mare- Sezione ragazzi", organizzato da associazione Itinerandia e libreria Cyrano



ALGHERO - Scrittori, fumettisti, illustratori: insieme per coinvolgere bambini e ragazzi in un appassionante viaggio tra le pagine dei libri, alla scoperta della lettura come strumento per conoscere il mondo, gli altri e sé stessi. Inizia con la sezione dedicata ai ragazzi la nuova edizione di Dall’altra parte del mare, che poi tornerà a giugno con la sezione internazionale per i lettori adulti, quando arriveranno alcuni dei nomi più importanti della letteratura spagnola e latinoamericana. Il festival, organizzato da Associazione Itinerandia con la collaborazione della Libreria Cyrano, prende il via il 12 aprile e si conclude il 23, giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, più conosciuta ad Alghero e in Catalogna come la festa di San Jordi, el dia del Llibre i de la rosa.



Il festival - che ha il sostegno della Regione Sardegna, del Comune e della Fondazione Alghero – contribuisce al cartellone della Generalitat de Catalunya e del Comune per questa ricorrenza molto amata dai lettori, durante la quale è consuetudine che amici e innamorati si scambino libri e rose. Durante le sei giornate in programma (il 12 e il 13, e poi dal 20 al 23 aprile), il festival arriverà direttamente nelle aule, di mattina, mentre di pomeriggio si rivolgerà a lettori piccoli e grandi con una serie di incontri nell’Ex Mercato della Frutta, in via Sassari.



Tra gli ospiti più attesi (il 22 e il 23 aprile), l’illustratrice, graphic-journalist e videomaker italo-tunisina Takoua Ben Mohamed, classe 1992: la presentazione del suo graphic novel “Il mio migliore amico è fascista”, romanzo a fumetti divertente e pieno di spunti di riflessione ambientato tra i ragazzi di un liceo, sarà l’occasione per parlare di stereotipi, razzismo, e di come è possibile superarli attraverso l’inclusione e l’amicizia.



