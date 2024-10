Cor 6 aprile 2022 Lezione di fumetto al Mossa di Oristano Nelle scorse settimane all’Istituto Tecnico Lorenzo Mossa si sono conclusi i corsi per gli studenti relativi al Fumetto e Scrittura Creativa. Le due iniziative, organizzate nell’ambito delle proposte per l’anno scolastico 2021/22 hanno visto la partecipazione di numerosi studenti



ORISTANO - Nelle scorse settimane all’Istituto Tecnico Lorenzo Mossa si sono conclusi i corsi per gli studenti relativi al Fumetto e Scrittura Creativa. Le due iniziative, organizzate nell’ambito delle proposte per l’anno scolastico 2021/22 hanno visto la partecipazione di numerosi studenti, provenienti principalmente dal triennio degli indirizzi Turismo, Costruzione Ambiente e Territorio, e Trasporti e Logistica. I due corsi erano affidati a professionisti del settore: per quello di Scrittura Creativa, denominato “Officina del Racconto”, le redini erano in mano allo scrittore e autore tv Flavio Soriga, il cui compito è stato quello di traghettare i ragazzi verso incontri coinvolgenti alla scoperta della scrittura come mezzo espressivo e di comunicazione.



Una serie di lezioni originali e volutamente “laboratoriali” sin dalla denominazione del corso, improntato sugli esercizi di scrittura con un lavoro artigianale di costruzione, rielaborazione e condivisione di idee, che ha portato gli studenti del Mossa a confrontarsi con la creazione di intrecci, trame e storie che potessero essere al contempo originali ma anche vicine alla realtà dei tempi. Il laboratorio di Fumetto, affidato allo sceneggiatore Daniele Mocci e al disegnatore Jean Claudio Vinci, dei veri mostri del fumetto made in Sardinia: anche questo laboratorio che ha visto il coinvolgimento di alunni di classi del Mossa dalla prima alla quinta è stato molto frequentato e seguito per le settimane relative ai lavori in maniera continuativa.



Le lezioni sono state diverse e partendo da dei cenni alla storia del fumetto si è passati alla teoria della costruzione di una breve storia, fino ad arrivare a una vera a propria creazione di un’opera costituita da una sceneggiatura originale con l’elaborazione di disegni dei personaggi ideati dai ragazzi. Un approccio all’arte del fumetto che ha avvicinato gli alunni delle classi dell’istituto oristanese a una esperienza di studio di tecniche professionali e di vera e propria condivisione di idee e lavoro da “bottega” creativa. Entrambe le attività sono state proposte all’interno delle iniziative di animazione alla lettura della Biblioteca scolastica Sergio Atzeni.