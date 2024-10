S.A. 6 aprile 2022 Volley, Web Project espugna Cagliari Vittoria degli algheresi per 3 a 2 nelle semifinali dei playoff del campionato regionale di serie D maschile di pallavolo



ALGHERO - Una partita difficile e complessa quella giocata dalla Webproject Sottorete domenica scorsa contro l’Aquila G.S. Ca a Cagliari valevole per l’andata delle semifinali dei playoff del campionato regionale di serie D maschile di pallavolo. Gara che si conclude tre a due per gli algheresi. Il primo set è vinto dalla squadra di casa per 27 a 25. Gli algheresi sprecano e a tratti non sono nemmeno fortunati. Il secondo segue lo stesso copione e risultato del primo.



Il terzo set si rivela quello della svolta. Gli algheresi, complici un’attenzione e una determinazione maggiori, riescono a vincere il terzo set per 20 a 25. Rinfrancati dal set vinto riescono a dominare anche nel quarto set, surclassando gli avversari con un netto 25 a 14. La gara si conclude al quinto set dove ritrovata la testa, la forza, la determinazione e tanto cuore la Web Project Sottorete chiude la gara vincendo l’ultimo set 15 a 8.



Gli algheresi ottengono la vittoria per il rotto della cuffia. Ora è già tempo di pensare al ritorno che si giocherà domenica 10 aprile alle 19 presso la palestra dell’istituto tecnico Angelo Roth di Alghero. In caso di vittoria la Web Project Sottorete si giocherà la finale dei playoff per l’accesso alla serie C. Così Mario Pitzolu alla fine della gara: «Una partita durissima, avevamo un piano nostro ma loro ci hanno tenuto testa per quasi metà gara. La situazione si è sbloccata nel terzo set quando non avevamo nulla da perdere. Abbiamo messo in pista un po’ di diligenza grazie alle indicazioni che arrivavano dalla panchina. Loro sono più giovani di noi e la pressione dal terzo set li ha probabilmente sopraffatti. Alla fine è stata una bella ed emozionante partita».



Nella foto: Mario Pitzolu