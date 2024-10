video Cor 7 aprile 2022 La stanza della poesia: Antonello Colledanchise Nel solco della fortunata serie de “La poesia del lunedì”, il Quotidiano di Alghero si arricchisce della nuova rubrica, con cadenza bisettimanale, il lunedì ed il giovedì: ciclo di video-letture scelte ed interpretate da Pier Luigi Alvau



COM SE’N VOLA LO TEMPS



No te’n sés abijat

com se’n vola lo temps?

Pareix que passi un dia

i mos trobem més vells;

pareix que tengui pressa

però on tè de anar?

Sem sol mosaltros que vivim

i que podem anar;

i cada dia que passa

més curt é lo camí,

mo’n abijem que és massa tard:

la vida és feta així.



No te’n sés abijat

com lo temps se’n vola?

Te veus, mirant endrera,

segut a un banc d’escola...

Te veus ara al mirall

que sés ple de malanys,

amb la pell frungida

i los cabells blancs;

és dona ara la minyona

que t’havia enamorat:

lo mestre que primer

te feva por ara és plegat.



No te’n sés abijat

com se’n vola la vida?

Per la disperació

me ve quasi de riure,

me ve quasi de plorar

pensant a qui és calgut,

de tants amics nel camí

calque u l’havem perdut.

I quan l’última dona

vengarà a mos avisar,

responguerem que sem ja pronts,

que se pot anar...



_ Antonello Colledanchise _

_ Antonello Colledanchise _

Poeta i cantautor actual