8 aprile 2022 «Arrivano i turisti, Alghero nel caos» Gabriella Esposito, Mario Bruno, Pietro Sartore, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Valdo Di Nolfo e Beniamino Pirisi



ALGHERO - «Con le vacanze Pasquali inizia di fatto la stagione turistica, cioè tra una settimana Alghero dovrebbe essere pronta ad accogliere i visitatori che ci auguriamo possano scegliere la nostra città per le loro vacanze. Nel frattempo, è ormai iniziata la stagione dei voli low cost, con nuove rotte e arrivo dei primi turisti. Purtroppo però ancora una volta lo stato di assoluto abbandono che rasenta il degrado in cui versa buona parte della nostra città, dalle borgate al centro storico, è il biglietto da visita con cui Alghero si presenta. Strade dissestate, marciapiedi sconnessi, acciottolato e lastricato del centro storico mai in così pessime condizioni, buche gigantesche, ripristini stradali indecorosi. Una città disordinata che rispecchia purtroppo l’amministrazione Conoci, disordine in tutto: nella gestione del suolo pubblico dove tra un rimpallo e un altro le assessore Vaccaro e Caria sono riuscite ad arrivare ad Aprile 2022 per il terzo anno consecutivo senza aver prodotto alcunché di significativo, riuscendo a far indispettire tutti, commercianti e cittadinanza; disordine nella viabilità ormai impazzita; disordine nella nettezza urbana. Da città della bicicletta a città del trattore è stato un attimo, si perché il trattore pare l’unico mezzo in grado di sostenere senza danni lo stato del manto stradale. Roba da G20 dell’agricoltura, altro che delle città balneari. Una situazione che pare ormai non riguardare minimamente l’assessore Piras che non trova di meglio che andare ai convegni a parlare della Paglia Marina e a fare selfie in trasferta. Ad Alghero tutto bene. Riprende la movida, anche nelle strade, tra i fossi sempre più evidenti, se non altro, si balla». Lo dichiarano i consiglieri comunali Gabriella Esposito, Mario Bruno, Pietro Sartore, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Valdo Di Nolfo e Beniamino Pirisi.