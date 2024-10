S.A. 10 aprile 2022 Torres pareggia con il Gladiator Settimana in apnea per la Torres che dal rotondo successo di Muravera passando per il pari di Arzachena torna a giocare al Vanni Sanna in occasione della sfida al Gladiator, una delle formazioni più in forma del momento



SASSARI - Finisce 2-2 la sfida fra Torres e Gladiator, partita che si accende sin dalle primissime battute e corre via sul filo dell’imprevisto sino al risultato finale. Settimana in apnea per la Torres che dal rotondo successo di Muravera passando per il pari di Arzachena torna a giocare al Vanni Sanna in occasione della sfida al Gladiator, una delle formazioni più in forma del momento. Mister Alfonso Greco fa i conti con infortuni e squalifiche, deve rinunciare ad Adam Diakite e Samuele Pinna appiedati dal giudice sportivo e a capitan Gigi Scotto, uscito malconcio dall’infrasettimanale gallurese e fermato precauzionalmente in vista di un pieno e pronto recupero. Qualche problema anche per Kalifa Kujabi in panchina, out il giovane centrale difensivo Riccardo Pinna.



TORRES - GLADIATOR 2-2

Torres: Salvato, Mukaj, Rossi (24’ st Gurini), Bianchi, Antonelli, Dametto, Masala, Sabatini (32’ st Cani), Demartis (13’ st Kujabi), Ruocco, Lisai (34’ st Turchet). A disposizione: Garau, Ferrante, Mignogna, Tesio, Maganuco. Allenatore: Alfonso Greco

Gladiator: De Luca, Caruso, Tomi, Mancini (14’ st Flores), Ciampi, Puca, Varela, Marini, Mattiolo, Panaioli (24’ st Mistretta), Sambou (14’ st Di Fininzio). A disposizione: Merola, Fernandez, Garzia, Dommarco, Esposito, Pinto. Allenatore: Teorie Sossio Grimaldi

Arbitro: Salvatore Felipe di Viapiana

Assistenti: Mirko Bartoluccio di Vibo Valentia e Lorenzo D’Alessandris di Frosinone

Reti: 2’ pt Panaioli (GLD), 9’ pt Puca (aut.), 30’ pt Tomi (GLD); 9’ st Sabatini (TRS)



Nella foto: Giacomo Demartis