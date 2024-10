S.A. 11 aprile 2022 Alghero Bike, argento alle Regionali Successi e delusioni nell´ultimo fine settimana della società sportiva algherese. Intanto i giovanissimi guadagnano un secondo posto come squadra nella prima gara del campionato regionale Giovanissimi MTB



ALGHERO - Il weekend agonistico di Alghero Bike è stato segnato da importanti successi, ma anche qualche piccola delusione e rinuncia, motivo di spunto per prepararsi meglio in vista delle prossime gare del calendario. Le attività agonistiche sono ormai entrate nel vivo e gli atleti del team ciclistico Algherese, dai giovanissimi ai più grandi, sono tutti impegnati nei vari appuntamenti del fine settimana. Iniziando dai più piccoli dell’Alghero Bike School, i giovanissimi che vincono un secondo posto come squadra nella prima gara del campionato regionale Giovanissimi MTB, tenutosi a Villacidro.



A Sarroch invece gli allievi, Mattia SOlferino, Gabriele Carboni e Davide Demartis, si sono difesi bene nella gara di Strada, La Coppa sant’Efisio. A Donori, invece, il gruppo dei Master impegnato nella seconda tappa della Gran Fondo Point to Point dove Sandro Marras, sale il podio come 1° Master 4 e Renato Moro Merella, 2° Master 7, e si confermano, entrambe nella propria categoria, come Leader di classifica della Gran Fondo.



Ottime le prestazioni di Gianpiero Nieddu e Giorgio Cavallo che concludono con un 9° e 16° posto. Un po di sfortuna per Stefano Piras e Roberto del Rio, costretti a lasciare la gara. Ottime anche le posizione dei due allievi:Gabriele Langella, 3° posto Allievi primo anno e Luigi Caboni, 2° Esordienti secondo anno. L’Alghero bike si afferma sempre di più come realtà ciclistica giovanile e ha riaperto le iscrizioni alla scuola di ciclismo per tutti i bambini di età compresa tra i 5 e i 16 anni.