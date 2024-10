Cor 12 aprile 2022 Éntula presenta Simona Baldelli Il 14 aprile a Sassari, per il festival Éntula, la scrittrice Simona Baldelli presenta il suo libro “Alfonsina e la strada” dedicato alla storia di Alfonsina Strada, prima e unica ciclista a partecipare, nel 1924, al Giro d’Italia



SASSARI - Éntula torna a Sassari giovedì 14 aprile alle 18, ospite della Biblioteca Comunale di Piazza Tola dove Simona Baldelli presenterà Alfonsina e la strada (Sellerio 2021), in dialogo con Veronica Monti.



L’evento è organizzato in collaborazione con Sellerio, la Biblioteca Popolare dello Sport, la libreria Koinè di Sassari e la Fondazione Siotto di Cagliari, che l’avrà come ospite il 15 aprile in occasione della IX Edizione di Musica e Storia.



Il libro racconta la storia e le avventure di Alfonsina Strada, la ciclista ribelle che per prima sfidò il maschilismo sportivo partecipando, unica donna, al Giro d’Italia del 1924, accumulando numerosi riconoscimenti internazionali.