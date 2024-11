S.A. 13 aprile 2022 A Cagliari al via il IX festival Musica e Storia Si parte con un talk che vedrà ospiti Andrea Viola, Silvia Gottardi, Linda Ronzoni. Sarà anche inaugurata la mostra Siamo tutt* diavoli in gonnella”, dedicata ad Alfonsina Strada. Chiusura di serata con la musica di Caterina Cropelli e Hola La Poyana



CAGLIARI - Con l’incontro intitolato Filosofia della bicicletta domani (giovedì 14 aprile) a Cagliari prende il via la IX edizione di Musica e Storia, rassegna organizzata dalla Fondazione di ricerca “Giuseppe Siotto” quest’anno sottotitolata “In salita e controvento” e dedicata alla figura di Alfonsina Strada, prima donna ad aver partecipato, nel 1924, al Giro d’Italia. L’appuntamento è alle 18 negli spazi di Palazzo Siotto: l’incontro moderato dal giornalista Luca Mirarchi avrà come ospiti lo scrittore Andrea Viola, autore di “Bike Sofia- Filosofia della bicicletta”, e Silvia Gottardi insieme a Linda Ronzoni, fondatrici del progetto “Cicliste per caso”, dedicato a viaggi, ma anche a donne ed empowerment femminile.



In serata (alle 19) sarà anche inaugurata “Siamo tutt* diavoli in gonnella”, mostra della fotografa olandese Ilona Kamps. L’esposizione, curata dalle storiche dell’arte Elena Calaresu e Alice Deledda, pone l’attenzione sulla figura di Alfonsina Strada che la Kamps, affascinata dalla sua storia, decide di seguire per tre anni. La mostra sarà visitabile sino a domenica 17 aprile, dalle 18 alle 20.



La prima giornata di Musica e Storia si chiude alle 20,30 con Caterina + Hola la Poyana live, concerto di Caterina Cropelli e Hola La Poyana. Tra le proposte di Musica e storia 2022 ci sono anche diversì appuntamenti collaterali: sabato 16 aprile alle 11 è in programma un laboratorio artistico per bambini dai 7 agli 11 anni, ispirato alla parabola di Alfonsina Strada. Lo stesso giorno, ma alle 15.30, in collaborazione con Trip Sardinia, sarà proposta una biciclettata per la città con partenza dal quartiere Castello e arrivo alla Sella del diavolo.



Nella foto: Alfonsina Strada, prima donna ad aver partecipato, nel 1924, al Giro d’Italia