S.A. 13 aprile 2022 Centri e istituzioni bibliografiche: nuovi fondi Il 15 aprile è il termine per la presentazione delle domande dei contributi per il funzionamento dei centri e delle istituzioni bibliografiche private



CAGLIARI - C'è tempo fino alle ore 23:59 del 15 aprile 2022 per la presentazione delle domande dei contributi per il funzionamento dei centri e delle istituzioni bibliografiche private. Possono presentare richiesta di contributo Associazioni, Fondazioni, Enti ecclesiastici, Società Cooperative e lmprese culturali legalmente costituite sotto forma di società, con sede sul territorio regionale, che siano titolari di biblioteche i cui servizi siano fruibili dalla comunità. Le domande dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica dall'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) del soggetto richiedente all'indirizzo: pi.benilibrari@pec.regione.sardegna.it