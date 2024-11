Cor 14 aprile 2022 Mont’e Prama, giganti in mostra alla Columbia University Parte con una mostra internazionale su Mont’e Prama il programma di promozione e la collaborazione oltreoceano sviluppati con un finanziamento della Regione per valorizzare, anche dal punto di vista scientifico, il patrimonio culturale della Sardegna



CAGLIARI - Parte con una mostra internazionale su Mont’e Prama il programma di promozione e la collaborazione oltreoceano sviluppati con un finanziamento della Regione per valorizzare, anche dal punto di vista scientifico, il patrimonio culturale della Sardegna. «Il prestigioso sito della Columbia University ospiterà da domani uno dei nostri siti più importanti, quello di Mont’e Prama, patrimonio non solo della Sardegna e dei sardi ma di tutta l’umanità – spiega l’Assessore della Programmazione, Giuseppe Fasolino - L’opportunità e la competenza scientifica dell’Italian Academy consente ora di mostrare questi tesori a tutto il mondo. L’impegno della Regione Sardegna è di continuare, al più alto livello scientifico, a valorizzare il nostro patrimonio e la collaborazione con l’Italian Academy, che continuerà per altre attività è la migliore prova di questo impegno, con l’auspicio che tanta bellezza possa essere ammirata da tutti non solo da remoto ma anche direttamente nella nostra splendida Isola», ha concluso l’Assessore Fasolino ringraziando l’Accademia italiana, Columbia University, e la Fondazione Mont’e Prama.