Riapre il Museo della Tonnara di Stintino

STINTINO - Venerdì 15 di Aprile, per le festività pasquali, è fissata la riapertura del Museo della Tonnara di Stintino dopo la chiusura durante i mesi invernali. Dopo due anni di incertezze e “aperture parziali” il Museo del borgo stintinese riprende la sua ordinaria amministrazione e permetterà ai visitatori di poter ammirare e conoscere la storia del paese e dell’antica pratica della pesca della Tonnara in tutto il Mediterraneo. Il Museo della Tonnara, allestito nel restaurato edificio che ospitava l’ex stabilimento Alpi (Azienda Lavorazione Produzione Ittica) è stato inaugurato il 18 Giugno 2016, creando così un luogo di cultura che conserva la memoria storica di Stintino e della vita dei “tonnarotti”.



I circa 500 metri quadri del Museo della Tonnara si trovano in Via Lepanto, sulla Strada Panoramica che conduce al paese, affacciato sul porto Minori. La riapertura del Museo della Tonnara permetterà di visitare il percorso audiovisivo e musicale in cui sono racchiusi anni di storia delle vicende della Tonnara Saline, di Stintino e dell’isola dell’Asinara, tra immagini d’epoca, video, testimonianze, lasciti e donazioni. Da 6 anni ad occuparsi della gestione e della valorizzazione del MUT, insieme al Comune di Stintino, è il Centro Studi sulla Civiltà del Mare e per la valorizzazione del Golfo e del Parco dell’Asinara, associazione culturale attiva dal 1997 a Stintino.



«Per noi riaprire il museo è sempre una festa, una festa della cultura e dell’accoglienza. E lo è ancor di più oggi, davanti alle crisi e alle tragedie che ci attraversano e che attraversano il nostro pianeta. Affrontiamo con entusiasmo la nuova sfida che coinvolge i piccoli musei nel loro ruolo di servizio pubblico essenziale, come spazi di fruizione della cultura, di disseminazione dei saperi, centri di ricerca e di formazione, ma soprattutto luoghi di accoglienza che rappresentano le porte dei nostri territori. Ci prepariamo dunque ad una ricca e lunga stagione di visite e di eventi, che rafforzerà la presenza del MuT nel territorio e consoliderà la sua vocazione ad essere luogo aperto di inclusione e di benessere, di incontri e di dialogo» conclude la direttrice Esmeralda Ughi.