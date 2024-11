S.A. 15 aprile 2022 Mostra regionale del bovino a Ozieri Al via la 9^ Mostra regionale del bovino da carne delle razze Charolaise e Limousine che avrà luogo ad Ozieri presso il quartiere fieristico di San Nicola dal 22 al 24 aprile



OZIERI - Manca ormai una settimana all’apertura della 9^ Mostra regionale del bovino da carne delle razze Charolaise e Limousine che avrà luogo ad Ozieri presso il quartiere fieristico di San Nicola dal 22 al 24 aprile organizzata dall’ANACLI, AARSardegna, Comune di Ozieri e con il patrocinio della Regione Sardegna. La manifestazione, che nello scorso autunno ha vissuto un esordio dopo i due anni di stop forzato a causa della pandemia, con questa edizione primaverile riparte con aziende e animali che la riporteranno ai livelli del 2019.



«Tra gli allevatori e gli operatori c’è grande attesa per questo evento - commenta Luciano Useli Bacchitta presidente AARSardegna - vista la qualità degli animali confermata anche dall’ultima Mostra Nazionale che ha premiato 9 animali sui 10 presentati dagli allevatori isolani. Siamo speranzosi, conclude Useli Bacchitta, che per l’occasione anche la Regione pubblichi il bando per l’acquisto dei riproduttori, le cui somme sono già stanziate, in modo da dare ulteriore impulso alle compravendite».



«Quest’anno per la Mostra di Ozieri - dichiara Aldo Manunta direttore AARSardegna - stiamo prevedendo di trasmettere anche l’evento in diretta sui social in modo da consentire a chiunque di poter assistere alla manifestazione e poter ammirare i nostri animali. Stiamo definendo gli ultimi dettagli ed è doveroso ringraziare per la collaborazione il Comune di Ozieri e l’ATS di Ozieri e Sassari che ci stanno supportando».