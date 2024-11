S.A. 19 aprile 2022 Orientamento e Università: incontro Ersu Venerdì 22 Aprile, attraverso un incontro online rivolto a tutte le classi IV e V delle scuole superiori della Sardegna, risponderanno i vertici e i responsabili dei settori di Ersu Sassari



SASSARI - Che cos'è il diritto allo studio universitario, chi lo garantisce nelle regioni d’Italia e quali sono gli strumenti messi a disposizione per offrire pari opportunità di accesso all’istruzione universitaria o di alta formazione accademica? A questi quesiti e a molti altri il prossimo venerdì 22 Aprile, attraverso un incontro online rivolto a tutte le classi IV e V delle scuole superiori della Sardegna, risponderanno i vertici e i responsabili dei settori di Ersu Sassari, Ente Regionale per il Diritto allo studio dedicato a chi studia o intende farlo all’Università di Sassari, al Conservatorio “Luigi Canepa", all’Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” e all’Istituto di Scienze Religiose di Sassari/Tempio Ampurias.



Ersu Sassari aderisce così alle “Giornate nazionali per il Diritto allo Studio Universitario” indette da Andisu,l’associazione che riunisce i trentasette enti regionali che tutelano e garantiscono questo diritto fondamentale sancito nell’art. 34 della Costituzione italiana. Grazie alla tecnologia e al supporto dell’Ufficio Scolastico Regionale,, attraverso un incontro dinamico e interattivo online, il 22 aprile a partire dalle 11.15 sarà possibile raggiungere in modo efficace e diretto centinaia di studenti e studentesse in procinto di terminare il percorso scolastico e, probabilmente, molti dei e delle quali in bilico su quale percorso poter intraprendere dopo il diploma: alcuni potrebbero già aver accantonato la possibilità di continuare negli studi perché la condizione economica familiare non lo permette ed è fondamentale informare correttamente questi studenti e studentesse circa le numerose possibilità che Ersu garantisce ai capaci, meritevoli ma privi di mezzi per accedere all’alta formazione universitaria e accademica in maniera egualitaria e senza discriminazioni.



L’incontro sarà registrato e reso fruibile attraverso i canali di comunicazione dell’Ente (sito istituzionale, pagina Fb, Instagram, Youtube e LinkedIn). Il Presidente di Ersu Sassari Massimo Sechi: «Andisu ci ha stimolato a creare un focus a livello regionale sul diritto allo studio universitario di cui non basta parlarne nel corso delle giornate dedicate all’orientamento che gli atenei e gli istituti Afam organizzano in primavera. Spesso chi non ha le possibilità economiche per accedere ad una formazione universitaria neppure prende parte a questi eventi ed è quindi nostro dovere cercare di intercettarli ed offrire loro, attraverso la corretta informazione, quelle chance che altrimenti non avrebbero per aiutarli a costruire il futuro che sognano».