Cor 12:28 Antonio Zara è il nuovo direttore dell´Ersu Con il decreto n. 1/2026 della Presidente della Regione, Alessandra Todde, l’ingegnere Antonio Zara è stato nominato Direttore Generale dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Sassari. Il Presidente Maoddi: «Il nuovo DG è una figura di alto profilo tecnico. Accolta la proposta del CdA»



SASSARI - Con il decreto n. 1/2026 della Presidente della Regione, Alessandra Todde, l’ingegnere Antonio Zara è stato nominato Direttore Generale dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Sassari. Il decreto segue la delibera della Giunta regionale 53/21 del 16.10.25, su proposta dell’Assessora degli Affari Generali Mariaelena Motzo e su indicazione del Consiglio di Amministrazione dell’ERSU. Per il Presidente dell’Ersu di Sassari, Daniele Maoddi, l’ingegnere Antonio Zara rappresenta una figura di alto profilo tecnico e amministrativo, forte di una solida esperienza maturata come dirigente della Pubblica Amministrazione.



«Accolgo con soddisfazione la sua nomina da parte della Giunta regionale, che ha recepito l’indicazione del Consigliodi Amministrazione che mi onoro di presiedere. Si apre una fase importante per l’Ersu di Sassari, che continuerà a lavorare, come fatto fino ad oggi, per garantire agli studenti servizi efficienti, equi e inclusivi. Siamo certi che l’ingegner Zara saprà svolgere il suo ruolo con visione e concretezza, in continuità con il lavoro svolto da chi lo ha preceduto e con uno sguardo attento alle nuove sfide del diritto allo studio. A nome del Consiglio di Amministrazione e di tutto il personale dell’Ente, auguro buon lavoro al nuovo Direttore: con lui lavoreremo fianco a fianco per affrontare le sfide future dell’Ente, in un’ottica di fattiva collaborazione con la Regione, l’Università, gli enti locali e l’intero territorio. Desidero inoltre ringraziare l’architetto Libero Meloni per l’importante contributo offerto in termini di esperienza e professionalità; il dottor Mauro Deidda che, con dedizione e impegno, ha svolto il ruolo di Direttore generale facente funzioni negli ultimi mesi; il dirigente Antonfranco Temussi e tutto il personale dell’Ersu di tutti i settori, per l’impegno profuso anche in questa fase di transizione tra una direzione generale e la successiva».



Dirigente di ruolo dell’Amministrazione provinciale di Sassari, l’ing. Antonio Zara è stato scelto per ricoprire l’incarico per i prossimi tre anni e mezzo, in virtù delle comprovate competenze professionali, attitudinali e curriculari. Ingegnere civile, classe 1963, ha costruito un significativo bagaglio di esperienze in oltre 25 anni di carriera professionale maturatasia in ambito pubblico che privato. Ha avviato il suo percorso nella Pubblica Amministrazione nel settore degli appalti dei lavori edelle opere pubbliche, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità. La sua attività si distingue per la capacità di coniugare visione strategica e competenze tecniche, con particolare attenzione allasostenibilità ambientale, alla digitalizzazione dei processi e alla valorizzazione delle risorse pubbliche attraverso strumenti di programmazione integrata.



È stato Dirigente dell’Ambiente, dei Servizi tecnologici e della Programmazione comunitaria della Provincia di Sassari. Dal dicembre2010 a oggi ha ricoperto incarichi di grande responsabilità e impegno: responsabile di procedimenti complessi di autorizzazione e valutazione ambientale; Presidente della Commissione di Abilitazione Venatoria della Provincia di Sassari; Responsabile per laTransizione digitale dell’Ente; Responsabile della Programmazione comunitaria e dell’esecuzione dei progetti dell’Ente; componente della commissione provinciale ex legge Seveso per il controllo e l’autorizzazione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante. La nomina di Antonio Zara segna il passaggio di consegne dopo la scadenza naturale del mandato quinquennale dell’architettoLibero Meloni, che ha guidato l’Ente negli ultimi anni con dedizione e competenza.



Con parole di riconoscenza verso chi lo ha preceduto, il nuovo Direttore Generale ha scelto di esprimere, in una breve dichiarazione, gli obiettivi che guideranno la sua azione nei prossimi anni: «Accolgo con grande senso di responsabilità e orgoglio la nomina a Direttore Generale dell’ERSU di Sassari. L’Ente svolge unruolofondamentale nel garantire il diritto allo studio universitario e sono consapevole dell’importanza di proseguire con impegnoetrasparenza il lavoro avviato. Ringrazio il Consiglio di Amministrazione dell’Ente e la Giunta regionale per la fiducia accordatami. Assumo questo incarico con la piena consapevolezza del ruolo strategico che l’Ente per il Diritto allo Studio riveste nel garantire un accesso equo, inclusivo e qualificato all’istruzione universitaria. Il diritto allo studio è più di un diritto individuale: è un investimento collettivo che genera valore per tutta la nostra comunità, contribuendo allo sviluppo culturale, sociale ed economico della nostraRegione».



«Sarà nostra priorità continuare il lavoro fatto finora, rafforzando e consolidando i servizi essenziali —borse di studio, alloggi, ristorazione — rendendoli sempre più efficienti, trasparenti e orientati ai bisogni reali degli studenti. Le nostre residenze, mense, spazi di studio e luoghi di socialità non sono semplici servizi, ma vere e proprie infrastrutture sociali, motori di rigenerazione urbana e strumenti di coesione. In questa prospettiva, sarà fondamentale agire in sinergia con gli Enti Locali, con l’Università e con la Regione, per costruire una visione condivisa di Città Universitaria attrattiva, accessibile, accogliente e sostenibile per chi studia, per chi insegna, per chi investe nella conoscenza. Raccolgo con entusiasmo e determinazione le sfide che il Presidente Daniele Maoddi insieme all’attuale Cda intende realizzare per lo sviluppo dell’Ente: promuovere politiche attive per il placement, in collaborazione con l’Università e il mondo produttivo, per accompagnare gli studenti nella costruzione di percorsi professionali concreti; rafforzare la dimensione internazionale dell’Ente, investendo nella mobilità, nell’accoglienza e nella connessione con reti accademiche europee e globali; e contribuire attivamente alle politiche di riqualificazione e rilancio di Sassari come città universitaria, parte integrante della strategia complessiva di crescita dell’Università di Sassari e del territorio turritano. In questa prospettiva ritengo indispensabile sostenere e valorizzare il lavoro del personale dell’Ente, che con competenza, dedizionee senso del servizio pubblico garantisce quotidianamente il buon funzionamento dell’ERSU di Sassari. Sono certo che, insieme, sapremo affrontare le sfide che ci attendono e consolidare il ruolo dell’Ente come riferimento imprescindibile per il diritto allostudioe per lo sviluppo del territorio».