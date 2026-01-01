S.A. 20:07 Scuole di specializzazione Uniss: pubblicati i bandi Otto le Scuole di specializzazione di area sanitaria e veterinaria attivate dall’Università degli Studi di Sassari che ha pubblicato i bandi di concorso per l’ammissione. Le scadenze



SASSARI - Sono otto le Scuole di specializzazione di area sanitaria e veterinaria attivate dall’Università degli Studi di Sassari, che ha pubblicato i bandi di concorso per l’ammissione. Per diverse Scuole le iscrizioni sono attualmente aperte. In particolare: Farmacia ospedaliera, scadenza 12 febbraio ore 13:00; Patologia clinica e Biochimica clinica, scadenza 13 febbraio, ore 13:00; Microbiologia e Virologia, scadenza 13 febbraio, ore 13:00; Scienza dell’Alimentazione, Chirurgia orale e Odontoiatria pediatrica: scadenza 18 febbraio, ore 13:00.