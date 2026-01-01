Alguer.it
Ute Alghero, genetica e salute
Cor 19:44
Ute Alghero, genetica e salute
L’Università delle Tre Età di Alghero si prepara per una settimana davvero interessante. I relatori e gli argomenti trattati sottolineano, ancora una volta, il valore della programmazione volta ad arricchire il percorso degli iscritti su diversi ambiti
<i>Ute</i> Alghero, genetica e salute

ALGHERO - Martedì 20 gennaio alle 16.30, ospite all’UTE sarà il Professor Paolo Francalacci, professore ordinario del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente dell’Università di Cagliari che parlerà alla platea di un argomento molto affascinante, la genetica. Lo farà nella conferenza dal titolo “La Genetica dei sardi attraverso la storia e la preistoria”. Un curriculum lungo e prestigioso per questo professionista che dal 2018 ricopre il ruolo Professore titolare di Genetica per Biologia e Biotecnologie (triennale) - Università di Cagliari, Direttore di 2 tesi di dottorato in Genetica Evoluzionistica Umana (Università di Sassari) ed è Co-direttore del 1 tesi di dottorato in Antropologia Biologica (Universitat Autonoma de Barcelona).

Giovedì 22 gennaio, sempre alle 16.30, nell’aula magna di Via Sassari sarà la volta del Dottor Egidio Camerada, reumatologo e direttore del Centro MEC di Alghero. Il professionista algherese terrà all’Ute la conferenza dal titolo “Protagonisti della propria salute: come eliminare i pensieri negativi prima che loto eliminino te. Capire l’inconscio, il potente dono divino. Acquisire salute”. Vista l’importanza e l’interesse che entrambi gli incontri rivestono, la partecipazione è aperta a tutti con invito particolare rivolto a docenti e studenti degli istituti superiori cittadini. Entrambe le conferenze inizieranno alle 16.30 e si terranno presso l’Aula Magna dell’ex Seminario di Via Sassari, Alghero.
