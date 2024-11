S.A. 19 aprile 2022 Perseguita la compagna, arresto a Valledoria Minacciava e perseguitava la compagna e madre di suo figlio da tempo come ha evidenziato l´indagine dei carabinieri. Durante l´operazione i militari gli hanno trovato cinque grammi di cocaina



VALLEDORIA - E' stato arrestato a Valledoria un uomo, già noto alle forze di Polizia, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Minacciava e perseguitava la compagna e madre di suo figlio da tempo come ha evidenziato l'indagine dei carabinieri. Durante l'operazione i militari hanno trovato cinque grammi di cocaina già confezionata per la vendita e 2mila euro. L'uomo è stato trasferito nel carcere di Bancali.