Cor 20 aprile 2022 Tissi e Iglesias inaugurano Monumenti Aperti Sabato 23 e domenica 24 aprile i comuni di Iglesias e Tissi fanno da apripista alla XXVI edizione di Monumenti Aperti. Si tratta di due comuni che fanno già parte del circuito della manifestazione



TISSI - Sabato 23 e domenica 24 aprile i comuni di Iglesias e Tissi fanno da apripista alla XXVI edizione di Monumenti Aperti. Si tratta di due comuni che fanno già parte del circuito della manifestazione e organizzano la loro edizione locale di Monumenti Aperti come un appuntamento costante per la tradizione culturale del paese. Iglesias festeggia la sua diciottesima edizione locale aprendo ben 19 monumenti. Oltre agli aventi collaterali organizzati in alcuni dei monumenti aperti in occasione della manifestazione sarà possibile incontrare il Coro di Iglesias che si esibirà in maniera itinerante nel centro storico. Tissi, dopo l’esordio in autunno, ha confermato la sua adesione alla manifestazione con 3 monumenti simbolo per il paese e l’itinerario che percorre tutte le chiese del comune. Per informazioni contattare la segreteria organizzativa regionale via mail maperti@gmail.com