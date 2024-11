S.A. 22 aprile 2022 Sant Jordi: libri, bimbi ed eventi ad Alghero Settimana del Dia del llibre i de la rosa, giornate dedicate alla Festa Internazionale del Libro e del Diritto D´autore che ad Alghero da tanti anni organizza la libreria Il Labirinto Mondadori, la Generalitat e varie associazioni culturali



ALGHERO - Torna la settimana del Dia del llibre i de la rosa, giornate dedicate alla Festa Internazionale del Libro e del Diritto D'autore che ad Alghero da tanti anni la libreria Il Labirinto Mondadori con il Patrocinio della Fondazione Alghero e in collaborazione con l'Ofici de la Generalitat de Catalunya a l'Alguer, con Associazione Alghenegra e con tante altre associazioni culturali della città festeggia per tanti giorni proponendo attività per adulti e bambini. Venerdì 22 Aprile diversi saranno gli appuntamenti nella Torre Sulis. Omaggio a Sant Jordi in stile manga: alle ore 17 l'artista Nicola Piras racconterà il lavoro realizzato alcuni anni fa per la Generalitat de Catalunya, in cui il coraggioso cavaliere Jordi disegnato in stile manga si aggira nei vicoli della cittadina algherese rivivendo l’impresa che lo consegnò alla leggenda. Intervengono Carla Valentino e il rappresentante dell’Ufficio della Generalitat de Catalunya a l’Alguer, Gustau Navarro.



Alle ore 19 l’artista kurdo Fuad Azis dialogherà con Chiara Rosnati sul suo lavoro e sulle opere rivolte principalmente al giovanissimo pubblico e su l'impegno nella promozione attraverso l’arte di tante tematiche attuali come l’ecologia, la pace, il rispetto e la convivenza dei popoli ma anche l’amicizia, l’accoglienza, l’amore per la conoscenza. Alle ore 20, confronto generazionale a partire dal libro “Gli adolescenti della muraglia”; Tonino Budruni converserà con Gioele Corveddu della consulta giovanile. Coordina Pinuccia Sechi. Sabato 23 Aprile, giornata clou della manifestazione, Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’autore, la libreria omaggerà tutti i clienti alla maniera tradizionale catalana con simpatici omaggi e con una rosa speciale. Per tutta la giornata l’artista kurdo Fuad Aziz, ospite della libreria, sarà impegnato in “Colori tra le mani” un corso per educatori, insegnanti e bibliotecari presso il salone parrocchiale di N.S. della Mercede.



Le iniziative proseguono Domenica 24 Aprile con diversi appuntamenti. Il mattino sarà dedicato alle recenti pubblicazioni locali dedicate alla tradizione culinaria, Alle ore 11.30 presso la Torre Sulis, Tonino Budruni modera la presentazione dei libri “Pani tipici della tradizione algherese”, “Il Milese”, “Locanda Fertilia”, “Alghero. Storielle di dolci e loro tradizioni”. Saranno presenti gli autori e un momento di degustazioni guidate. Al pomeriggio, alle ore 16, l’autore kurdo Fuad Aziz terrà un laboratorio artistico per bambini (3-10 anni) presso la Biblioteca di San Michele. Necessaria tempestiva iscrizione. Info in libreria allo 079980496.



Presso la Torre Sulis alle ore 18 Giovanni Strinna presenta l’opuscolo “Sant Antoni del foc”. Intervengono Francesco Ballone, Giovanna Tilocca e Carla Valentino. Ancora, presso Torre Sulis, alle ore 18.30, presentazione del libro “Sardegna. 20 fotografi di feste e riti” (Delfino ed, 2021). Intervengono il curatore Renato Brotzu e il fotografo Giampaolo Catogno. Le iniziative con l’artista Fuad Aziz proseguono anche lunedì 25 e martedì 26 aprile con un secondo appuntamento laboratoriale per bambini e con il progetto “L’autore a scuola” presso alcune scuole primarie della città. Info presso libreria Il Labirinto Mondadori.